Kylian Mbappé : Le Real Madrid prépare du très lourd !

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves. L’international français a démarré un nouveau chapitre de sa carrière après avoir passé sept ans au PSG. Mais le champion du monde 2018 s’attendait sans doute à réaliser un meilleur début de saison. Auteur de prestations plutôt décevantes lors de ses premiers mois dans la capitale espagnole, Kylian Mbappé a fait l’objet de nombreuses critiques dans la presse espagnole. Mais ces dernières semaines, l’attaquant de 26 ans a montré de bien meilleures choses.

Le Real Madrid annonce le retour du grand Mbappé

L’ancien du PSG semble avoir retrouvé son véritable niveau. Carlo Ancelotti a d’ailleurs confirmé cela en conférence de presse récemment. « Sa période d'adaptation est terminée, il montre déjà une bonne version de lui-même, mais il peut encore s’améliorer. Il s'est remis de sa dernière blessure et je le sens plus motivé. Il avait besoin de ce temps, comme tout le monde, mais c'est fini maintenant. Où Kylian doit-il s'améliorer ? Dans la continuité. Il doit être capable de faire ces actions qu'il est le seul à savoir faire plus souvent » indiquait le coach du Real Madrid il y a quelques jours.

Un coup historique en préparation ?

Kylian Mbappé semble avoir enfin relancé la machine, ce qui promet de grandes choses pour les Merengue. La presse espagnole a fait savoir que le natif de Bondy était considéré comme essentiel aux yeux du Real Madrid pour la seconde partie de saison. La Casa Blanca a déjà remporté deux trophées (Supercoupe de l’UEFA et Coupe intercontinentale). Et le club madrilène est encore en vie en championnat (2e de la Liga), en Ligue des champions (20e), en Coupe du Roi et en Supercoupe d’Espagne. Si jamais le Real Madrid remporte toutes les compétitions, ce serait une première dans l’histoire des Merengue. Kylian Mbappé pourrait frapper un très grand coup dès sa première saison en Espagne. À suivre...