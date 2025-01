PSG : Le transfert de cette star plombé par l'Arabie Saoudite ?

Amadou Diawara

Après huit saisons de bons et loyaux services à Liverpool, Mohamed Salah devrait partir librement et gratuitement dans un nouveau club. En fin de contrat le 30 juin, l'international égyptien a annoncé ce vendredi qu'il disputait actuellement sa dernière année chez les Reds. Alors que le PSG serait à l'affût pour recruter Mohamed Salah, l'Arabie Saoudite pourrait lui mettre des bâtons dans les roues sur ce dossier.

Arrivé à Liverpool en 2017, Mohamed Salah va claquer la porte d'Anfield à l'issue de sa huitième saison. C'est du moins ce qu'a affirmé le numéro 11 des Reds, sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, ce vendredi sur Sky Sports.

Le mercato s'ouvre pour le PSG, mais attention aux conditions ! 👀 Quels transferts prévus pour dynamiser l'équipe ?

➡️ https://t.co/7Dwlvy81UB pic.twitter.com/i2Qv1vFM1h — le10sport (@le10sport) January 3, 2025

«C’est ma dernière année à Liverpool»

« C’est ma dernière année à Liverpool. Personne ne m’a parlé depuis septembre. Jusqu’à présent oui, ce sont les six derniers mois. Il n’y a aucun progrès là-bas. Nous sommes loin de tout progrès même. Donc, il faut juste attendre et voir. Ce que je me dis, c’est que si ce sont les six derniers mois, que veux-tu voir dans le futur ? Voulez-vous regarder en arrière et dire que j’étais inquiet ou stressé à propos du contrat ? Ou voulez-vous simplement dire que j’ai eu une saison incroyable ? C’est ce que j’ai en tête. Si jamais je me sens distrait, je me dis simplement que je veux regarder en arrière et me dire que j’ai eu une saison incroyable. C’est ce que je veux faire », a annoncé Mohamed Salah, l'attaquant emblématique de Liverpool.

Un duel PSG - Arabie Saoudite pour Salah ?

Alarmé par la situation de Mohamed Salah depuis de longues semaines, le PSG s'activerait en coulisses. Selon les informations de Foot Mercato, les hautes sphères parisiennes seraient toujours en contact continu avec les agents du joueur de Liverpool, ayant les moyens de s'aligner sur ses exigences financières. Toutefois, le PSG doit se méfier de l'Arabie Saoudite sur ce dossier, même si aucun club de ce pays n'a lancé les hostilités pour le moment. Affaire à suivre...