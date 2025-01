Transferts : Ibrahimovic aidé en coulisses pour boucler un coup au PSG

Alexis Brunet

Randal Kolo Muani est sur le départ du PSG et le Français dispose de plusieurs prétendants. L’AC Milan pense notamment à lui et Zlatan Ibrahimovic s’imaginerait bien ramener le Parisien en Italie. Pour y arriver, l’ancien attaquant du club de la capitale pourra compter sur Jorge Mendes, qui est impliqué dans le deal et qui est également l’agent de Sergio Conceiçao, le nouveau coach milanais.

Randal Kolo Muani vit peut-être ses derniers moments au PSG. Malgré un transfert à 90M€ en 2023, le Français n’a jamais réussi à s’imposer dans son club de cœur et il squatte le banc depuis le début de la saison. Cela n’est pas parti pour changer, car Luis Enrique préfère faire confiance à d’autres joueurs.

Le PSG se repositionne sur Rayan Cherki ! 🔥 Découvrez les coulisses d'une stratégie mercato inattendue !

➡️ https://t.co/gPY50pQrYC pic.twitter.com/Vpky29cFfY — le10sport (@le10sport) January 3, 2025

Jorge Mendes pourrait faciliter le départ de Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani va donc très probablement changer de club cet hiver et cela pourrait être pour l’AC Milan. D’après les informations de Sport Mediaset, le club italien ainsi que son conseiller Zlatan Ibrahimovic sont intéressés par le joueur du PSG. L’opération pourrait d’ailleurs être facilitée par Jorge Mendes par le biais de son agence Gestifute, qui représente également les intérêts de Sergio Conceiçao, le nouvel entraîneur milanais.

Un avenir en Premier League pour Kolo Muani ?

Toutefois, rien n’est encore fait et l’AC Milan n’est pas le seul club qui s’intéresse à Randal Kolo Muani. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le joueur du PSG est également pisté par Manchester United. Reste à voir si le Français souhaitera rejoindre les Red Devils, qui sont actuellement à la peine en Premier League.