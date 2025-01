Mercato : Le PSG veut signer «l’un des meilleurs du monde»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Selon les dernières tendances de la presse espagnole, le PSG fait partie des clubs intéressés par signature de Dani Olmo, actuellement en plein flou avec sa non-inscription en Liga avec le FC Barcelone et sa possibilité de s'en aller libre. Mais l'agent du milieu offensif espagnol a donné une réponse assez cash à ce sujet....

Depuis le 1er janvier, Dani Olmo (26 ans) ne figure plus parmi les joueurs éligibles pour jouer avec le FC Barcelone, qui n’a pas respecté le fair-play financier espagnol. Les dirigeants catalans s’activent donc pour obtenir sa requalification, sous peine de le voir partir. Le milieu offensif espagnol a même le droit de s'en aller libre s'il le souhaite, et dans ce genre de cas, le PSG n'est jamais très loin...

Le PSG dans la course pour récupérer Olmo ?

Le quotidien ibérique AS révèle que le PSG fait partie des clubs intéressés par la signature de Dani Olmo dès cet hiver, et pourrait donc être amené à profiter de l'énorme fiasco juridique avec le FC Barcelone pour rafler la mise avec le champion d'Europe 2024. Mais en attendant de savoir si le PSG sera en mesure ou non de relancer la carrière d'Olmo, il faut avant tout que l'international espagnol soit disposé à quitter le Barça.

« L'un des meilleurs joueurs du monde dans l'un des plus grands clubs du monde »

Interrogé par Fabrizio Romano, son agent Andy Bara a lâché une réponse très claire au PSG ainsi qu'aux autres courtisans potentiels de Dani Olmo : « C'est une situation stressante pour Dani comme ce serait le cas pour n'importe quel autre joueur. Mais c'est un grand joueur et une grande personne, il essaie de rester calme. Bien sûr, Dani est un gagnant et il aime jouer les matchs, pas les regarder ! Nous ne négocions avec aucun club. Dani est un joueur de Barcelone et il veut être un joueur de Barcelone. Il a fait de gros efforts dans sa vie pour être à Barcelone. C'était son désir depuis longtemps. Barcelone est la première et la dernière option! Dani, son père, sa famille, moi, nous ne pensons pas à d'autres options. Nous n'avons jamais pris de décision de carrière pour de l'argent. Dani joue au football car il aime ce sport, il a fait un effort énorme pour être à Barcelone. Je suis également heureux d'avoir Dani à Barcelone, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde dans l'un des plus grands clubs du monde », indique l'agent d'Olmo. Le PSG se fait donc recaler d'entrée de jeu.