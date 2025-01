Mercato : En direct, Rami annonce un buteur au PSG qui «va tout niq***»  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Randal Kolo Muani étant sur le départ, on peut s’attendre à l’arrivée d’un nouveau buteur au PSG dans les semaines à venir. La question est maintenant de savoir quel attaquant pourrait rejoindre le club de la capitale. Alors que différents noms circulent, Adil Rami a glissé un profil actuellement en Ligue 1. Aux yeux de l’ancien joueur de l’OM, Georges Mikautadze pourrait tout exploser au PSG ou dans un grand club européen.

Aujourd’hui à l’OL, Georges Mikautadze s’est dernièrement retrouvé au coeur de certaines rumeurs sur le mercato. Toutefois, à propos de son avenir, le buteur géorgien a été très clair, lâchant : « Je viens d'arriver, il y a à peine 6 mois. Je suis concentré sur l'OL et sur le match de samedi. Je ne regarde pas ce qui se dit autour de moi. Le mercato c'est comme ça, il ne faut pas se prendre la tête ». Pas question donc de partir pour Mikautadze alors qu’Adil Rami le voit bien pourtant dans un grand club européen, à commencer par le PSG.

✨ Kolo Muani sur le départ ? Le PSG pourrait frapper fort cet hiver avec une envolée à 140M€. Des surprises à l'horizon ! https://t.co/MXlHIv2SWF — le10sport (@le10sport) January 3, 2025

« Je vous dis que ce mec-là joue au Paris Saint-Germain »

A l’occasion d’un live sur sa chaine Twitch, Adil Rami a ainsi dit tout le bien qu’il pensait de Georges Mikautadze. Envoyant même l’attaquant de l’OL au PSG, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France a alors fait savoir : « Est-ce que j’abuse si je vous dis que ce joueur a le niveau pour jouer dans les grands clubs européens, dans le top 10 européen ? Est-ce que vous allez dire dose ou pas ? Je vous promets, je vous jure, je vais encore plus abuser, je vous promets que ce mec-là, si vous estimez que Paris est top 10 ce que moi j’estime, même s’ils ont une campagne de Ligue des Champions de merde, je vous dis que ce mec-là joue au Paris Saint-Germain. C’est un vrai numéro 9. Il a 24-25 ans. C’est mon avis. Vous avez le droit d’être contre moi ».

« Dans une équipe comme le PSG, il a sa place »

« Maintenant, il y a Lewandowski au Barça, je vous promets que ce mec-là dans une équipe comme le Barça où le Real où il y a des mecs autour, des passeurs, qu’il va tout niquer. Si dans 2-3 ans, il va dans un grand club européen et qu’il défonce tout le monde, vous allez me dire quoi ? Vous allez me dire Adil t’es un génie. Aujourd’hui, il est à Lyon, sa progression est bien, dans une équipe comme le PSG, il a sa place », a poursuivi Adil Rami. A voir si sa prémonition sur Georges Mikautadze se réalisera à l’avenir…