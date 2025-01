Nouveau coup à la Mbappé, le Real Madrid peut choquer le PSG !

Axel Cornic

Après sept saisons, Kylian Mbappé a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant le Real Madrid, club qui le suivait depuis ses débuts à l’AS Monaco. Un coup dur pour le Paris Saint-Germain qui pensait pouvoir le retenir encore une fois après le coup de force de 2022... et qui pourrait bien voir l’histoire se répéter !

Cette fois, tout l’argent du Qatar n’a pas suffi. Après avoir signé une prolongation record en 2022 dont les chiffres feraient tourner la tête à n’importe quel joueur, Kylian Mbappé a quitté le PSG pour embrasser son rêve d’évoluer sous les couleurs du Real Madrid. Son aventure espagnole ne se passe pas encore au mieux, mais c’est plutôt du côté de Paris que les choses pourraient se compliquer.

Déjà la fin pour Donnarumma ?

Voilà plusieurs mois déjà que des tensions sont évoquées entre Luis Enrique et Gianluigi Donnarumma, pourtant intouchable depuis son arrivée lors du mercato estival 2021. L’Italien aurait vraisemblablement été agacé par les choix de son entraineur, qui a lui a plusieurs fois préféré un Matvey Safonov arrivé il y a seulement quelques mois en provenance de Krasnodar. Et cette histoire pourrait aller beaucoup plus loin, puisque dans l’entourage du joueur on a jeté un grand froid sur une prolongation qui semblait être une évidence jusqu’à il n’y a pas si longtemps.

Le Real Madrid rode

« Son contrat s'achève en 2026, on est dans un moment de réflexion sur certains aspects contractuels. On verra (...) mais pour le moment tout est en suspens » a récemment annoncé Enzo Raiola, lors d’un entretien accordé à Radio Sportiva. Si les choses ne s’arrangent pas bientôt, Gianluigi Donnarumma se dirige tout droit vers un départ libre dans un an et demi, ce qui serait un autre coup dur pour le PSG. La presse italienne confirme d’ailleurs ce scénario, puisque La Gazzetta dello Sport a annoncé que le capitaine de la Squadra Azzurra pourrait rebondir du côté du Real Madrid... et retrouver son ancien coéquipier Kylian Mbappé.