Mbappé - PSG : L’erreur fatale de Luis Enrique

Pierrick Levallet

L’été dernier, le Real Madrid a sans doute réalisé le plus joli coup du mercato en signant Kylian Mbappé libre. Le PSG, de son côté, envisageait le recrutement d’un attaquant. Plusieurs joueurs ont alors été évoqués, comme Victor Osimhen et Viktor Gyökeres. Mais finalement, Luis Enrique était satisfait de l’effectif qu’il avait à sa disposition.

Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves l’été dernier. L’attaquant de 26 ans a signé libre au Real Madrid après sept ans passés au PSG. Le club de la capitale s’était alors mis en quête d’un nouvel attaquant pour le remplacer. Luis Campos a multiplié les pistes sur le mercato. Le conseiller football parisien travaillait notamment sur les dossiers de Victor Osimhen et Viktor Gyökeres selon L’Equipe. Mais finalement, le Portugais a lâché l’affaire sur demande de Luis Enrique.

Le PSG prêt à tout pour Yamal ! 250M€ l'été dernier, un nouveau tournant se profile… 🔥 https://t.co/ZAMLe19bFy — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 30, 2024

Luis Enrique a refusé deux buteurs l’été dernier

En effet, le quotidien sportif a révélé que le technicien espagnol était satisfait de son effectif au PSG au début de la saison. Le coach de 54 ans estimait n’avoir besoin d’aucun joueur supplémentaire dans son effectif, puisqu’il souhaitait donner une seconde chance à Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Luis Campos a alors lâché l’affaire. Mais le PSG l’a sans doute regretté quelques semaines plus tard.

Le PSG n’a plus le droit à l’erreur en Ligue des champions

En effet, le PSG a rapidement affiché de sérieuses lacunes dans le secteur offensif. Le club de la capitale a éprouvé de grosses difficultés à convertir ses occasions en buts, surtout lors des soirées de Ligue des champions. L’absence de Kylian Mbappé s’est faite sérieusement sentir, et la grave blessure de Gonçalo Ramos n’a pas arrangé les choses. Et cela a coûté cher au PSG, qui ne pointe qu’à la 25e place du classement. Les Rouge-et-Bleu n’ont plus le droit à l’erreur pour espérer atteindre le prochain tour de la compétition. La formation parisienne se serait d’ailleurs mise en quête d’un nouvel élément offensif afin de corriger cette erreur et combler le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé. À suivre...