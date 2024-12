Mercato - PSG : Luis Enrique a dit non pour ces deux buteurs !

Pierrick Levallet

Le mercato estival 2024 du PSG a surtout été marqué par le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Luis Campos souhaitait alors recruter un nouvel attaquant pour remplacer la star de 25 ans. Le conseiller football parisien travaillait alors sur les dossiers de deux buteurs sur le marché des transferts. Mais Luis Enrique a posé son veto à chaque fois.

Le PSG a enregistré un départ majeur l’été dernier avec celui de Kylian Mbappé. L’international français a refusé de prolonger son contrat pour signer libre au Real Madrid. Le club de la capitale s’était alors mis en quête de son successeur sur le mercato. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le PSG ciblait en priorité un nouvel ailier gauche, mais l’arrivée d’un nouveau buteur n’était pas exclue non plus.

Luis Enrique a refusé Gyökeres et Osimhen

Et dans cette optique, Luis Campos travaillait sur deux dossiers sur le marché des transferts d’après les informations de L’Equipe. Le conseiller football du PSG cherchait à faire venir Victor Osimhen ou Viktor Gyökeres. Le Portugais aurait d’ailleurs proposé les deux profils à Luis Enrique. Mais le technicien espagnol a dit non à chaque fois. Le coach de 54 ans se disait satisfait de son effectif et refusait donc l’arrivée d’un nouvel attaquant.

Le PSG explore d'autres pistes en attaque

Le PSG semble toutefois avoir fait une erreur. Quelques mois plus tard, le club de la capitale affiche de sérieuses lacunes dans le secteur offensif. Et cela cristalliserait certaines tensions en interne, surtout entre Luis Campos et Luis Enrique. La formation parisienne continuerait donc de scruter le marché des transferts à la recherche d’un nouvel attaquant. Plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines. Viktor Gyökeres et Victor Osimhen sont encore annoncés du côté du PSG. Les Rouge-et-Bleu garderaient également un œil sur Marcus Rashford, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Mohamed Salah. Affaire à suivre...