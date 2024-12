L'OM enflamme le mercato, Benatia annonce du très lourd !

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, l'OM s'est totalement révolutionné. En effet, le club phocéen a recruté à la fois Roberto De Zerbi et une dizaine de joueurs, dont Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg. Interrogé sur l'été agité de l'OM, Medhi Benatia a affirmé que ce n'était qu'un début.

Arrivé en tant que coach intérimaire au mois de février, Jean-Louis Gasset était engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec l'OM. Comme prévu, le technicien de 70 ans a quitté le club phocéen l'été dernier. Pour remplacer Jean-Louis Gasset, le hautes sphères marseillaises ont réussi à convaincre Roberto De Zerbi. Et pour régaler son nouveau technicien, l'OM a mis le feu au mercato.

L'OM a attiré des grands noms l'été dernier

Pour permettre à Roberto De Zerbi de remplir ses objectifs de la saison 2024-2025, la direction de l'OM s'est activée sur le mercato. En effet, le club olympien a recruté une dizaine de joueurs lors de la dernière fenêtre de transferts. En plus de Roberto De Zerbi, l'OM a réussi à attirer d'autres noms clinquants, tels qu'Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg. Et à en croire Medhi Benatia, les Marseillais vont réussir à faire encore mieux au fil des saisons.

«On a posé la première pierre»

« Si je regarde le mercato, c'est une satisfaction. Ramener Roberto De Zerbi à Marseille, c'est énorme. L'autre jour, je regarde Italie-France, je vois Adrien Rabiot mettre un doublé et je me dis qu'il joue à Marseille. Rabiot ! Tu prends le Danemark contre l'Espagne. Je vois Hojbjerg capitaine. Hojbjerg ! Ramener des mecs d'un certain niveau dans un effectif où tout n'a pas été simple, c'est une satisfaction. Ce sont des mecs de poids. On a posé la première pierre », s'est enflammé Medhi Benatia lors d'un entretien accordé à 1899 Le Mag. Actuel conseiller sportif, le Marocain va bientôt devenir le directeur sportif de l'OM.