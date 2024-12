Mercato : «Des mecs de poids» ont signé à l'OM, Benatia hallucine

Amadou Diawara

L'été dernier, l'OM a frappé un grand coup sur le mercato. En effet, le club phocéen s'est offert les services d'Adrien Rabiot et de Pierre-Emile Højbjerg, et ce, après avoir officialisé l'arrivée de Roberto De Zerbi sur son banc. Interrogé sur le mercato de l'OM, Medhi Benatia s'est totalement enflammé.

S'il ne dispute pas la moindre compétition européenne cette saison, l'OM a tout de même frappé un grand coup sur le mercato l'été dernier. En effet, le club phocéen a recruté une dizaine de recrues après avoir officialisé la signature de Roberto De Zerbi. Le coach italien ayant pris la succession de Jean-Louis Gasset, nommé en intérim jusqu'au 30 juin 2024.

Benatia est comblé par le recrutement de l'OM

Lors d'un entretien accordé à 1899 Le Mag, Medhi Benatia s'est prononcé sur le mercato estival XXL de l'OM. L'actuel conseiller sportif marseillais n'a pas caché que sa plus grande satisfaction était d'avoir pu recruter à la fois Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg. Pour rappel, le Français est arrivé librement et gratuitement à l'OM, et ce, parce que son contrat avec la Juventus s'est achevé le 30 juin 2024. En ce qui concerne le Danois, il est prêté avec option d'achat par Tottenham.

«C'est énorme»

« Si je regarde le mercato, c'est une satisfaction. Ramener Roberto De Zerbi à Marseille, c'est énorme. L'autre jour, je regarde Italie-France, je vois Adrien Rabiot mettre un doublé et je me dis qu'il joue à Marseille. Rabiot ! Tu prends le Danemark contre l'Espagne. Je vois Højbjerg capitaine. Højbjerg ! Ramener des mecs d'un certain niveau dans un effectif où tout n'a pas été simple, c'est une satisfaction. Ce sont des mecs de poids. On a posé la première pierre », s'est réjoui Medhi Benatia, futur directeur sportif de l'OM. Reste à savoir si le club phocéen va pouvoir garder à la fois Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg pendant de longues années.