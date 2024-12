Mercato - OM : «C’est magique», il jubile après son transfert à 12M€

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en janvier 2023, cela fait bientôt un an que Quentin Merlin est un joueur de l’OM. Un choix que le latéral gauche âgé de 22 ans ne regrette pas du tout, comme il l’a confié à l’AFP. Il lui a tout de même fallu s’adapter aux attentes bien plus élevées à Marseille et sortir du cocon familial dans lequel il était à Nantes.

Jusqu’à son transfert à l’OM, estimé à 12M€, il y a bientôt un an, Quentin Merlin n’avait connu que le FC Nantes. En janvier 2023, l’international espoirs français (9 sélections) a fait le grand saut vers Marseille, où les exigences sont bien plus élevées et la pression plus forte, ce qui ne lui fait pas regretter son choix pour autant.

« Je ne regrette pas du tout mon choix »

« En tous cas, je ne regrette pas du tout mon choix. La saison dernière, je suis arrivé à une période compliquée mais ça m'a permis de me découvrir humainement. Et cette saison, je me sens très bien. Quand tu arrives dans un grand club, c'est normal d'avoir un temps d'apprentissage. Même des grands joueurs comme Rabiot ou Hojbjerg ont ce temps d'adaptation, peut-être plus court, parce qu'ils ont plus d'expérience. Mais quand je suis arrivé, je n'avais fait que Nantes, je découvrais tout. Là-bas, j'avais ma famille, quand j'avais un petit souci, “allo papa, allo maman”, c'était plus simple. Ne plus être le chouchou de la Beaujoire et des supporters, ça m'oblige à donner plus », a confié Quentin Merlin, dans un entretien accordé à l’AFP.

« À l'OM, tu joues toujours pour gagner »

Quand on lui demande si c’est dur de jouer à l’OM, le latéral gauche de 22 ans répond : « C'est magique, surtout ! Il n'y a rien de mieux. Forcément, quand tu es dans un grand club, les attentes sont plus élevées et tu dois te surpasser. À Nantes, tu peux te reposer sur tes lauriers parce que les objectifs sont moins élevés. À l'OM, tu joues toujours pour gagner. Je suis venu pour aller le plus haut possible, avec des top joueurs, et c'est ce qui se passe actuellement. »