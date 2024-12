Mercato - PSG : Une légende valide le nouveau projet

Arnaud De Kanel

Depuis l’avènement de l’ère QSI, le Paris Saint-Germain a vu défiler des stars de renommée mondiale, à l’image de Neymar et Kylian Mbappé, qui ont fait vibrer le Parc des Princes et enflammé les supporters. Mais une page se tourne dans la capitale. Sous la houlette du président Nasser Al-Khelaïfi, le club semble vouloir écrire un nouveau chapitre en misant sur une jeunesse prometteuse. Un virage validé par Angel Di Maria.

Depuis 2011, avec l’arrivée des investisseurs qataris de QSI à la tête du Paris Saint-Germain, le club de la capitale a vu défiler une pléiade de stars sur ses terrains d’entraînement. Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Neymar, et Kylian Mbappé, pour ne citer qu’eux, ont marqué de leur empreinte le Camp des Loges, ancienne base du PSG jusqu’à son déménagement au flambant neuf Campus PSG en juillet 2023. Mais derrière ces changements d’infrastructure se cache une évolution plus profonde. Sous l’impulsion de son président Nasser Al-Khelaïfi et avec l’expertise de Luis Campos, conseiller football du club, le Paris Saint-Germain a adopté une nouvelle stratégie sportive. Moins tournée vers les paillettes, cette approche cherche à conjuguer ambition et durabilité, dans le but d’inscrire le club dans une dynamique renouvelée. Angel Di Maria, meilleur passeur de l'histoire du PSG, apprécie de tournant.

«Il y a des joueurs jeunes qui doivent grandir petit-à-petit»

« Ils ont commencé un nouveau projet, ils ont des jeunes joueurs comme Joao Neves avec qui j’ai joué à Benfica. Je crois que c’est un grand changement, il y a des joueurs jeunes qui doivent grandir petit-à-petit. Et parfois, cela prend du temps », a confié le champion du monde argentin pour Canal+. Il ne s'inquiète pas non plus de l'inefficacité offensive du PSG.

«Parfois, ça marche, parfois non»

« C’est le football, c’est comme ça. Parfois, ça marche, parfois non. Le PSG a beaucoup de joueurs jeunes, ils doivent grandir. Avant, il y avait beaucoup de stars, Kylian, Messi, Neymar, Ibrahimovic, Cavani », a fait remarquer Angel Di Maria. Le message est passé.