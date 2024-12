Mbappé : Le PSG annonce sa «nouvelle superstar»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant quitté le PSG après sept saisons pleines dans la capitale, Kylian Mbappé a laissé un certain vide au sein de l’attaque parisienne. Surtout, Paris évolue désormais sans superstar dans son effectif. Mais pour le président Nasser Al-Khelaïfi, l’équipe et le collectif sont désormais les maîtres-mots du nouveau projet francilien.

Le PSG en pleine révolution. Dès la fin de la saison 2022-2023, le club de la capitale a entamé un changement radical au niveau de son fonctionnement, mais également au sein de son effectif. En effet, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, ou encore Marco Verratti ont quitté le club parisien, qui un an plus tard, se séparait également de Kylian Mbappé. Meilleur buteur de l’histoire du PSG, l’ancien numéro 7 a décidé de rejoindre le Real Madrid, laissant les Rouge et Bleu sans véritable vedette.

« La nouvelle superstar du Paris Saint-Germain est l'équipe »

Mais ce statut d’abolition du système de stars au sein de l’effectif convient parfaitement au PSG, comme l’a de nouveau confirmé Nasser Al-Khelaïfi. Interrogé par MARCA, le dirigeant qatarien est revenu en longueur sur ce nouveau projet parisien. « Oui, la nouvelle superstar du Paris Saint-Germain est l'équipe, mais nous avons aussi beaucoup de stars. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est que nous avons un collectif fort sur le terrain et une institution forte et solidaire en dehors du terrain », a assuré ce dernier.

« Nous voulons être compétitifs dans toutes les compétitions, c'est certain. Mais avec patience et persévérance »

« Nous pensons également à court, moyen et long terme, et nous ne nous contentons pas de regarder devant nous et de réagir de manière impulsive et émotionnelle à tout ce qui se passe », poursuit Nasser Al-Khelaïfi. « Avoir une équipe jeune, construire une identité. Bien sûr, nous voulons gagner tous les matches, nous voulons être compétitifs dans toutes les compétitions, c'est certain. Mais avec patience et persévérance : une évolution, pas une révolution hebdomadaire, comme je ne cesse de le répéter », conclut-il.