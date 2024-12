Crise au PSG : La terrible série de Luis Enrique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, le PSG a subi un nouveau coup d’arrêt en concédant un match nul frustrant sur la pelouse de l’AJ Auxerre (0-0). Avec un petit but inscrit en trois matchs, la formation de Luis Enrique traverse clairement une crise offensive. D’ailleurs, le club de la capitale traverse sa pire série de résultat depuis le début de la saison.

Le PSG ne s’en sort plus. Alors que la semaine dernière, des premières tensions existantes entre Luis Enrique et certains joueurs de son vestiaire auront été révélées par RMC Sport, le club de la capitale avait l’occasion de faire taire les critiques ce vendredi soir avec un déplacement important sur la pelouse de l’AJ Auxerre.

Le PSG sort d’un nul frustrant à Auxerre

Mais malgré une grosse domination à l’Abbé-Deschamps, le PSG n’a pas réussi à s’imposer. Paris a concédé un second match nul consécutif en Ligue 1, une semaine après une prestation compliquée contre le FC Nantes (1-1). Surtout, les hommes de Luis Enrique n’auront pas inscrit le moindre but à Auxerre (0-0), et ce malgré 11 tirs cadrés.

Pire série de résultats de la saison pour Paris

Si Donovan Léon a sans doute réalisé la plus belle prestation de sa carrière dans les buts, voilà que le PSG connaît sa pire série de résultat sur cet exercice 2024-2025. En effet, avec une défaite (mardi dernier face au Bayern Munich), et deux matchs nuls (contre Nantes et Auxerre), Paris connaît donc une mauvaise passe. Peu rassurant avant un déplacement crucial en Ligue des Champions face au RB Salzbourg mardi soir...