PSG : Après Dembélé, une nouvelle guerre éclate avec Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Le PSG entre en période de crise. Le club de la capitale n’a gagné aucun de ses trois derniers matchs. Luis Enrique ne semble plus trouver les solutions tactiques pour obtenir de bons résultats avec les Rouge-et-Bleu. De nouvelles tensions semblent d’ailleurs avoir éclaté avec le coach de 54 ans après Ousmane Dembélé.

Rien ne va plus au PSG. Dans l’impasse en Ligue des champions, le club de la capitale n’y arrive plus non plus en championnat. Les Rouge-et-Bleu n’ont remporté aucun de leur trois derniers matchs (1 défaite et 2 matchs nuls). La formation parisienne entre en période de crise. Et les choses n’ont pas l’air de s’arranger pour Luis Enrique.

Des tensions éclatent entre Luis Enrique et Luis Campos

D’après les informations de L’Equipe, des tensions seraient apparues entre Luis Enrique et Luis Campos. Alors que certains éléments du vestiaire comme Ousmane Dembélé auraient du mal avec l’entraîneur espagnol en ce moment, le conseiller football du PSG ne serait plus en phase non plus avec le coach de 54 ans. Les deux hommes ne seraient plus d’accord sur le management de l’équipe et sont en train d’entrer en guerre.

Le PSG joue gros en Ligue des champions

Pourtant, les choses se passaient à merveille entre Luis Enrique et Luis Campos. Le départ de Kylian Mbappé semblait même les avoir rapprochés. Mais les récents mauvais résultats seraient en train de briser la relation entre le technicien espagnol et le dirigeant du PSG. À voir si l’entente entre les deux hommes ne se dégradera pas, alors que le club de la capitale joue gros ce mardi contre le RB Salzbourg en Ligue des champions.