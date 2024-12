Luis Enrique - PSG : La presse espagnole dénonce un «gros problème»

Pierrick Levallet

Les résultats ne sont plus au rendez-vous au PSG depuis quelques temps. Le club de la capitale a enchaîné une troisième rencontre sans la moindre victoire ce vendredi après son match nul contre l’AJ Auxerre (0-0). Le dernier succès parisien remonte au 22 novembre dernier face à Toulouse (3-0). Depuis, rien ne va plus chez les Rouge-et-Bleu.

Luis Enrique n'y arrive plus au PSG

Comme le rapporte SPORT, il semble y avoir un « gros problème » dans le PSG de Luis Enrique. La formation parisienne montrait des choses intéressantes depuis le début de saison, même si les prestations en Ligue des champions étaient plutôt décevantes. Mais depuis quelques temps, le technicien espagnol ne trouve plus les bonnes réponses. Le match nul contre le FC Nantes (1-1) a plongé le PSG dans une situation critique.

Le PSG n'a plus le droit à l'erreur en Ligue des champions

Reste maintenant à voir si Luis Enrique parviendra à redresser la barre ce mardi. Le PSG n’a plus le droit à l’erreur en Ligue des champions. Une victoire contre le RB Salzbourg est presque obligatoire si le pensionnaire de la Ligue 1 veut encore avoir l’espoir d’atteindre le prochain tour de la prestigieuse compétition européenne. À suivre...