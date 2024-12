PSG : Luis Enrique règle ses comptes avec la presse

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au sortir d’une nouvelle contre-performance face à l’AJ Auxerre ce vendredi soir (0-0), le PSG et Luis Enrique sont sous le feu des critiques. L’inefficacité des Parisiens devant les buts adverses commence sérieusement à inquiéter, même si de son côté, le technicien espagnol estime que la presse donne un élan de négativité autour de son équipe.

Le PSG en pleine galère. Cela fait désormais trois rencontres que le club parisien n’a plus remporté le moindre match, alors que la formation de Luis Enrique fait face à un gros problème d’efficacité devant le but. Sur ses deux derniers matchs de championnat, Paris a outrageusement dominé les débats, pour un seul but inscrit (face à Nantes samedi dernier).

Avant Arsenal, une surprise se profile au PSG : Luis Enrique a-t-il déjà scellé son avenir ? 🧐

➡️ https://t.co/d9ZkPWIqRf pic.twitter.com/nM1EptC27Z — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

Luis Enrique sous le feu des critiques

Les critiques commencent à pleuvoir autour de Luis Enrique, comme avec Daniel Riolo, qui pointe du doigt la domination stérile proposée par l’Espagnol : « Luis Enrique est le pire entraîneur que le PSG ait eu sous l'ère QSI. Allez parler aux vrais supporters du Barça, vous allez voir ce qu'ils vont dire », a confié l’éditorialiste au micro de l’After Foot après le nul face à Auxerre (0-0).

« Moi, j’ai zéro doute. Les doutes, c’est vous »

De son côté, l’entraîneur du PSG n’apprécie pas le doute et la négativité des médias autour de son équipe : « Moi, j’ai zéro doute. Les doutes, c’est vous. On regarde devant. Salzbourg, si je faisais attention à la pression sur nous, on se jetterait par la fenêtre ! On va tout donner en Autriche », a lâché Luis Enrique au micro de DAZN. Pas sûr que les relations entre journalistes et le coach parisien vont s’améliorer à l’avenir...