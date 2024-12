Promis au Real Madrid, le PSG vient relancer son transfert ?

Alexis Brunet

Depuis de longs mois, le Real Madrid a Trent Alexander-Arnold dans son viseur. L’Anglais serait considéré par les dirigeants madrilènes comme le parfait remplaçant de Dani Carvajal, qui commence à se faire vieillissant. Toutefois, la Casa Blanca n’est pas encore certaine de pouvoir attirer le joueur de Liverpool, car le PSG aimerait également attirer ce dernier afin de concurrencer Achraf Hakimi.

Alors que cela n’était pas forcément très courant il y a quelques années, dorénavant de nombreuses stars vont au bout de leur contrat et quittent leur club librement. Le plus gros exemple de ce genre de cas n’est autre que Kylian Mbappé, qui, après sept saisons au PSG, n’a pas souhaité prolonger son contrat avec le champion de France. Cela a profité au Real Madrid, qui a donc pu attirer un joueur de très haut niveau sans avoir à débourser le moindre euro. Lors du prochain mercato estival, les Madrilènes voudraient d’ailleurs boucler un autre coup semblable.

Mbappé a son mot à dire ! 💥 Avant son départ, le champion a ciblé une recrue clé pour le PSG. Découvrez ses véritables intentions.

➡️ https://t.co/HQtgdqTFOR pic.twitter.com/dxwY6RUvow — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

Le Real Madrid vise Trent Alexander-Arnold

Après Kylian Mbappé, c’est Trent Alexander-Arnold qui pourrait débarquer gratuitement au Real Madrid. Les dirigeants madrilènes pistent l’Anglais depuis un certain temps et ce dernier serait considéré comme le remplaçant idéal de Dani Carvajal, qui est en fin de carrière et qui s’est également très sérieusement blessé dernièrement. Pour le moment, le défenseur n’a toujours pas prolongé du côté de Liverpool, mais des discussions seraient en cours.

Le PSG veut tenter le coup pour Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold n’est donc pas encore au Real Madrid, d’autant plus que ce dernier pourrait également rejoindre un autre club que le géant espagnol. D’après les informations de Caught Offside, Manchester City, mais également le FC Barcelone auraient coché le nom du joueur de Liverpool. Mais l’Anglais disposerait d’un autre prétendant, cette fois-ci en France, car le PSG aurait aussi TAA dans son viseur. L’idée serait d’apporter un peu de concurrence à Achraf Hakimi, qui est un peu seul sur le côté droit de la défense parisienne. Affaire à suivre...