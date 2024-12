PSG : Coup de poker signé Luis Enrique, Riolo lâche une punchline

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dominateur depuis le début de la saison, le PSG occupe la tête du championnat de France. Mais le club présente quelques difficultés en ce moment pour se montrer efficace sur le terrain. Luis Enrique est habitué à explorer différentes alternatives pour sa composition à chaque match. Interrogé, Daniel Riolo a exprimé son incompréhension quant à certains choix de l'entraîneur espagnol.

A la tête du PSG depuis l'été 2023, Luis Enrique a pris l'habitude de faire des modifications presque à chaque rencontre du club. L'entraîneur espagnol assure qu'il a un projet en tête en ce moment et ses adaptations suscitent parfois des interrogations chez de nombreux observateurs. Daniel Riolo a donné son analyse après le match face à l'AJ Auxerre ce vendredi soir.

« Une espèce de tentative tactique »

Visiblement pas convaincu par le jeu proposé par le PSG en ce moment, Daniel Riolo n'a pas manqué de partager ses doutes. « Au-delà de l'inefficacité, il y a une espèce de tentative tactique que l'entraineur essaie de mettre en place pour surprendre l'adversaire. En ce moment le grand truc, c'est à la fin du match, quand il voit que ça ne va pas. Au début du match, il ne le sait pas, mais au milieu du match, il se dit "ah oui c'est vrai, Hakimi et Nuno Mendes aiment bien monter" et il fait redescendre Zaïre-Emery, et mets en place une défense à 3, mais qu'est-ce que ça change vraiment ? » déclare l'éditorialiste dans l'After Foot de RMC.

Le PSG n'est pas au mieux avant Salzbourg

Ce mardi, les hommes de Luis Enrique devront sûrement proposer une meilleure qualité de jeu pour battre le RB Salzbourg, prochain adversaire en Ligue des Champions. Le club de la capitale est en grande difficulté dans cette compétition européenne pour le moment, et la défaite semble interdite, puisque le club ne pointe qu'à la 25ème position.