Succession de Mbappé : Fiasco à 170M€ au PSG ?

Pierrick Levallet

L’été 2023 a été particulièrement chargé niveau investissement du côté du PSG. Le club de la capitale a déboursé un bon paquet d’argent pour se renforcer, surtout après les départs de Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti et Sergio Ramos. Les Rouge-et-Bleu ont notamment lâché un total de 170M€ pour pouvoir recruter Randal Kolo Muani (90M€) et Gonçalo Ramos (80M€). Les deux attaquants ont ensuite été destinés à remplacer Kylian Mbappé après son départ pour le Real Madrid. Mais jusqu’à présent, les deux attaquants n’ont pas vraiment réussi à s’imposer sous les ordres de Luis Enrique.

Kolo Muani sur le départ ?

Le cas le plus alarmant reste malgré tout celui de Randal Kolo Muani. Après une première saison plutôt délicate au PSG (9 buts en 40 matchs), l’international français a vu le pensionnaire de la Ligue 1 lui offrir une seconde chance. Mais l’attaquant de 26 ans n’y arrive toujours pas. L’ancien du FC Nantes n’entrerait même plus dans les plans de Luis Enrique, qui ne lui accorde plus vraiment de temps de jeu. Randal Kolo Muani pourrait donc quitter le PSG dès cet hiver. Le10Sport.com vous a même révélé en exclusivité que Manchester United avait tenté une approche pour essayer de le recruter. Reste maintenant à voir si les Red Devils parviendront à trouver un accord avec la formation parisienne.

Gonçalo Ramos s’en sort mieux au PSG

Gonçalo Ramos, lui, n’a pas encore pleinement convaincu son monde. Sa première saison au PSG n’a pas été particulièrement brillante non plus (14 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues). Lui aussi a eu droit à une seconde chance. Mais il s’est gravement blessé à la cheville en début de saison. Il n’a fait son retour à la compétition que fin novembre. Depuis, Luis Enrique semble compter sur lui. Et Gonçalo Ramos semble enfin saisir sa chance (4 buts et 2 passes décisives en 8 matchs). Reste maintenant à voir si l’international portugais saura poursuivre sur sa lancée en seconde partie de saison.