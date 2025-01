Mercato : Le PSG va boucler un transfert inespéré ?

Pierrick Levallet

Lors de l’été 2023, le PSG pensait avoir réalisé un joli coup sur le mercato. Le club de la capitale a signé libre Milan Skriniar, déjà dans le viseur des Rouge-et-Bleu un an plus tôt. Mais finalement, l’international slovaque n’a pas réussi à s’imposer et il n’entre désormais plus dans les plans de Luis Enrique. Le défenseur central de 29 ans devrait ainsi partir cet hiver.

En 2022, le PSG avait failli lâcher un bon paquet d’argent pour recruter Milan Skriniar et l’arracher des mains de l’Inter. Mais finalement, les Rouge-et-Bleu ont préféré attendre un an de plus pour pouvoir signer l’international slovaque libre. Le défenseur central a ainsi débarqué dans la capitale pour 0€. Le PSG pensait alors avoir réalisé un très joli coup. Mais Milan Skriniar a déçu lors de sa première saison en Ligue 1.

Le PSG ne compte plus sur Skriniar...

Le joueur de 29 ans ne s’est pas montré à son avantage dans la charnière centrale de Luis Enrique. Milan Skriniar était d’ailleurs annoncé sur le départ l’été dernier, mais a fini par rester au PSG. Le Slovaque n’entre toutefois plus dans les plans du technicien espagnol (seulement 5 apparitions en Ligue 1). La formation parisienne lui chercherait donc une porte de sortie sur le mercato pour cet hiver. Le10Sport.com vous a d'ailleurs révélé en exclusivité que le PSG avait été approché pour son défenseur.

La presse italienne, elle, a fait savoir que Milan Skriniar était notamment sur les tablettes de la Juventus. Tottenham en pincerait également pour le joueur du PSG, tout comme Newcastle, Arsenal, Aston Villa, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen, l’AS Roma, le Napoli et Al-Nassr selon Caught Offside. Milan Skriniar aurait donc l’embarras du choix pour son avenir. Le PSG, de son côté, aurait fixé son prix à 35M€ et pourrait ainsi faire une belle plus-value avec l’international slovaque. Reste maintenant à voir si les Rouge-et-Bleu parviendront à trouver un accord avec l’un des clubs ci-dessus. À suivre...