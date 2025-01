Mercato : Il annonce le joueur parfait au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs, le PSG n'a toujours pas trouvé le joueur qui lui conviendrait, notamment dans l'optique de remplacer Kylian Mbappé dont le départ n'a pas été compensé. Cependant, vu d'Angleterre, ce joueur n'est autre que Marcus Rashford, poussé au départ par Ruben Amorim, le nouveau coach de Manchester United.

Dans les prochains mois, la priorité du PSG sera de dénicher des renforts offensifs afin de densifier la concurrence, mais également enfin combler le départ de Kylian Mbappé. Plusieurs pistes sont étudiées et avancées dans la presse, y compris celle menant à Marcus Rashford, qui n'entre plus dans les plans de Ruben Amorim à Manchester United. Et pour Ally McCoist, il s'agit du joueur idéal pour le PSG.

Le PSG s'apprête à dévoiler un talent explosif face à Monaco ! 😲 Restez connectés pour ne rien manquer de ce choc !

➡️ https://t.co/rd3OxXeqvh pic.twitter.com/4qbLOlXNTM — le10sport (@le10sport) January 3, 2025

«J'espère vraiment que le prochain club de Marcus Rashford sera le PSG»

« J'espère vraiment que le prochain club de Marcus Rashford sera le PSG », lâche dans un premier temps l’ancien joueur écossais auprès de talkSPORTBET avant d'expliquer son avis.

«Je pense que Paris conviendrait bien à Marcus»

« Je pense que Paris conviendrait bien à Marcus. Il y a de bonnes chances qu'il obtienne plus de liberté, et l'équipe s'adapterait à son style de jeu en comparaison avec Manchester United », ajoute Ally McCoist. Reste désormais à savoir si le PSG tentera le coup.