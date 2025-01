Transferts : Un piège avec le PSG pour toucher le jackpot ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En fin de contrat à Liverpool, Mohamed Salah pourrait poursuivre sa carrière loin des Reds. Mais alors qu’on annonce l’Egyptien notamment dans le viseur du PSG, Pierre Ménès ne l’imagine pas faire ses valises. Et voilà même que le club de la capitale pourrait avoir été utilisé par Salah pour négocier une prolongation à la hausse.

En feu actuellement, Mohamed Salah fait parler de lui sur mais aussi en dehors des terrains. En effet, son avenir avec Liverpool est au centre de nombreuses rumeurs. Alors que l’Egyptien arrive en fin de contrat, la possibilité de le voir partir libre à l’issue de la saison existe. En ce sens, un intérêt du PSG a notamment été évoqué. Et si tout cela n’était qu’un piège tendu par Salah ?

« Je le vois s’être servi de Paris »

Sur Youtube, Pierre Ménès a été invité à réagir aux rumeurs annonçant Mohamed Salah au PSG. Il a alors fait part de sa théorie à ce sujet, expliquant : « Non je ne vois pas Salah aller au PSG. Je vois Salah prolonger à Liverpool. Je le vois s’être servi de Paris pour négocier un meilleur contrat avec les Reds ».

« C’est le club qu’il lui faut »

« Quand tu es un très bon joueur en Europe dire au club qui veut te garder attention j’ai Paris qui me veut, ça fait tout de suite monter les enchères. Donc non, je vois Salah rester à Liverpool et c’est tant mieux pour lui. C’est le club qu’il lui faut », a-t-il ajouté concernant Salah et le PSG.