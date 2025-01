OM - De Zerbi : Sampaoli veut lui voler son nouveau chouchou !

Thomas Bourseau

Entre Roberto De Zerbi et Valentin Rongier, il semble que la collaboration soit enfin lancée au vu du temps de jeu du milieu de terrain de l'OM ces dernières semaines. Les performances de Rongier donneraient des idées à Jorge Sampaoli pour le mercato du Stade Rennais. Mais le voeu de l'ex-entraîneur du Français à l'Olympique de Marseille ne devrait certainement pas être exaucé.

Valentin Rongier, comme avec les prédécesseurs de Roberto De Zerbi, n'a pas toujours bénéficié d'une place de titulaire dans l'entrejeu de l'OM. De retour de sa blessure au genou à la dernière intersaison, le milieu de terrain de 29 ans a dû prendre son mal en patience avant de voir De Zerbi lui faire confiance.

Régulier sous De Zerbi, Rongier intéresse Sampaoli à Rennes !

Le 23 novembre dernier, à l'occasion de la victoire de l'OM sur la pelouse du RC Lens (3-1), Valentin Rongier a bénéficié d'une place de titulaire au milieu de terrain. Depuis il n'a plus quitté le onze de départ de Roberto De Zerbi. Devenu entraîneur du Stade Rennais en cours de saison, Jorge Sampaoli a côtoyé Rongier pendant son passage à l'Olympique de Marseille entre mars 2021 et juillet 2022. Appréciant le profil polyvalent de Valentin Rongier, Sampaoli aimerait faire de lui le seconde renfort de Rennes dans ce secteur de jeu après Seko Fofana si l'on se fie aux informations de RMC Sport.

Ni Rongier ni l'OM n'entendent mettre un terme à leur collaboration cet hiver

Néanmoins, ce désir de Jorge Sampaoli ne devrait absolument pas être assouvi par les dirigeants du Stade Rennais. Et pour cause, la situation sportive de Valentin Rongier ayant considérablement changée ces derniers temps à l'Olympique de Marseille, le comité directeur de l'OM n'aurait aucunement l'intention d'ouvrir la porte à l'éventuel départ de Rongier pendant ce mercato hivernal. D'ailleurs, le principal intéressé serait sur la même longueur d'onde et ne prendrait pas en considération un départ de la cité phocéenne en ce mois de janvier. Jorge Sampaoli va donc devoir chercher ailleurs qu'à l'OM pour son nouveau milieu de terrain.