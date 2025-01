Son transfert plombé par «un contrat lucratif» à l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Finalement resté à l’OM l’été dernier, Chancel Mbemba pourrait enfin faire ses valises lors de ce mercato hivernal. Le Congolais ferait d’ailleurs l’objet de certaines convoitises, mais voilà que son départ ne serait pas si évident que cela. En effet, Mbemba pourrait bien aller jusqu’au terme de son contrat à Marseille, malgré les différents intérêts à l’étranger.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes et du côté de l’OM, on ne dirait pas non pour enfin se débarrasser de Chancel Mbemba. Déjà poussé vers la sortie l’été dernier, le Congolais était finalement resté, mais Roberto De Zerbi ne compte pas sur lui. Un départ pourrait donc intervenir en janvier, mais Mbemba pourrait bien en décider autrement.

« Il est décidé à aller au bout de son contrat »

Partira ? Ne partira pas ? Thibaud Vézirian a fait une annonce concernant l’avenir de Chancel Mbemba à l’OM. Sur Youtube, il a alors fait savoir : « Même s’il a actuellement 3 pistes, 3 cibles, je le sais, pour l’instant, il est décidé à aller au bout de son contrat, qui est un contrat lucratif à l’OM. Il ne l’a volé à personne ».

Un départ de l’OM à ses conditions

Chancel Mbemba pourrait donc poursuivre à l’OM. Il faut dire que le Congolais voudrait partir à ses conditions. LaTribuneOlympienne expliquait à ce propos que le défenseur central souhaitait une grosse prime à la signature et que l’OM ne reçoive aucune indemnité de transfert.