Salah - PSG : Un contrat de folie est annoncé, il hallucine en direct !

Arnaud De Kanel

Mohamed Salah marche sur l'eau. Dimanche, l'Egyptien a encore livré une très belle copie face à West Ham, contribuant à la nouvelle victoire de Liverpool. Les dirigeants du PSG ont certainement du saliver devant leur télévision, eux qui rêvent de le faire signer. Les Reds eux comptent le prolonger en lui offrant un salaire démentiel qui fait halluciner Julien Laurens.

Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes, mais les rumeurs commencent déjà à enfler autour des grands noms du football mondial. Mohamed Salah, l’ailier égyptien de Liverpool, se retrouve au cœur des spéculations, notamment du côté du PSG. D’après des informations publiées il y a quelques semaines par le journal L’Équipe, le club parisien garderait un œil attentif sur la situation contractuelle de la star des Reds.

«500 000€ par semaine sur trois ans à 32 ans, ce n’est pas possible»

Actuellement au sommet de son art, l’Égyptien enchaîne les performances de haut niveau, mais son contrat à Anfield arrive à expiration à la fin de la saison. De son côté, Salah n’exclut pas un avenir à Liverpool. Julien Laurens a évoqué le salaire qu'il pourrait percevoir s'il venait à étendre son bail et il n'en revient pas.

«Il est dans une position de force incroyable»

« A un moment donné, aussi fort soit-il, 500 000€ par semaine sur trois ans à 32 ans, ce n’est pas possible. Est-ce que lui il accepterait une prolongation d’un an plus un an en option ? Ce qui est certain c’est qu’aujourd’hui, il est dans une position de force incroyable », a-t-il déclaré dans l'After Foot. Affaire à suivre...