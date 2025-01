Mercato : Incroyable, l’OM fait peur à un club anglais !

Thomas Bourseau

L'été était bouillant dans la cité phocéenne avec pas moins de douze recrues bouclées par l'OM et notamment dans l'élite du football anglais. Andreas Pereira aurait pu se joindre à la fête, au vu d'une tentative vaine de l'Olympique de Marseille pour son transfert. De quoi pousser Fulham à craindre un retour de flamme de l'OM...

Décidément, Pablo Longoria avait une appétence pour le marché anglais au cours du dernier mercato estival. Mason Greenwood, Neal Maupay, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Ismaël Koné ont tous débarqués d'un club de Premier League. Et il semblerait, si l'on se fie aux informations du Times, que le président de l'OM accompagné de son conseiller sportif Medhi Benatia aient tenté un coup du côté de Fulham.

L'été dernier, l'OM a tenté sa chance avec Andreas Pereira pour 24M€

The Times affirme en effet en ce début de mercato hivernal qu'Andreas Pereira aurait fait l'objet d'une offre de 24M€ de la part des dirigeants de l'OM. Une indemnité de transfert repoussée par leurs homologues londoniens. Et alors que le marché des transferts a repris ses droits en ce mercredi 1er janvier et ce, jusqu'au 3 février prochain, Fulham prendrait de plus en plus peur pour son milieu de terrain brésilien qui vient tout juste de fêter ses 29 ans.

Fulham craindrait une nouvelle attaque de l'OM pour Pereira

Le quotidien britannique explique ces dernières heures que le pensionnaire de Premier League pointant à la 8ème position du classement, aurait à cœur de conserver Andreas Pereira avec qui il partage un engagement contractuel courant jusqu'en juin 2026. De quoi instiller une certaine crainte grandissante au sein du club londonien concernant une nouvelle offensive de l'OM pendant le mercato. L'hiver s'annonce chaud à Londres.