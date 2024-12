Mercato : Un international brésilien à l’OM, nouveau coup de théâtre !

Axel Cornic

Capitaine de la Juventus et cadre de Massimiliano Allegri, Danilo a vu sa situation radicalement changer avec l’arrivée de Thiago Motta à Turin. Il ne joue plus beaucoup et pourrait donc se diriger vers un départ cet hiver, ce qui n’a pas échappé à l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi.

Le mois de janvier pourrait être agité à Marseille, où d’autres renforts pourraient débarquer. C’est le cas en défense, un secteur qui n’a pas apporté pleine satisfaction à Roberto De Zerbi au cours de la première partie de saison. Et l’OM pourrait bien se tourner vers la Serie A...

Danilo plaît à l’OM

Voilà plusieurs semaines déjà que le nom de Danilo est lié au club phocéen, qui pourrait faire un très gros coup avec sa signature. L’international brésilien de la Juventus est sans aucun doute un élément d’expérience, qui peut également évoluer à tous les postes de la défense, ce qui n’est pas négligeable pour un technicien comme Roberto De Zerbi.

Attention à Manchester United

L’OM n’est toutefois pas le seul club sur le coup ! D’après les informations de Tuttosport, un grand d’Europe aurait fait irruption dans ce dossier tout récemment, avec Manchester United. Les Mancuniens auraient un joker important pour rafler la mise, avec un Josua Zikrzee qui plairait énormément à la Juventus.