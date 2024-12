«Je n'ai jamais vu ça», l'OM le fait halluciner !

Thomas Bourseau

Neal Maupay (28 ans) est né à Versailles et a grandi en région parisienne. Toutefois, l'OM occupe une place particulière dans son coeur et il n'a pas vraiment dû y réfléchir à deux fois avant de quitter Everton pour l'Olympique de Marseille cet été. De Goodison Park à l'Orange Vélodrome, il y a une classe d'écart d'après Maupay.

Ils sont nombreux à avoir été impressionnés par l'Orange Vélodrome. Que ce soit Thiago Silva, ex-joueur du PSG, Snoop Dogg ou plus récemment Ismaël Koné après sa première au stade qu'il qualifie de « volcan », tout le monde est unanime concernant la ferveur et l'atmosphère spéciale qui circule dans ce stade. Neal Maupay ne fait pas exception.

«Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est absolument incroyable»

Ayant connu les plus grands stades de Premier League et notamment l'ambiance d'Anfield à Liverpool en tant que joueur du club rival Everton, Neal Maupay estime ne jamais avoir joué dans une antre aussi impressionnante que l'Orange Vélodrome tant pour les supporters de l'OM que pour l'enceinte en elle-même.

« Le Vélodrome ? J'ai joué dans de très grands stades, surtout en Angleterre. Mais le Vélodrome est différent, parce qu'il est aussi grand que les grands stades d'Angleterre et de Premier League. Mais les supporters et l'atmosphère sont d'un autre niveau. Je n'ai jamais joué dans un stade aussi bruyant. Je pense que l'on peut ressentir la passion des supporters ici. J'ai eu la chance de jouer mon premier match à domicile pour l'anniversaire du club et je n'ai jamais rien vu de tel. C'est absolument incroyable ».

«Je suis fier d'être ici et d'essayer de rendre les supporters marseillais et la ville fiers»

Pour Bleacher Report, Neal Maupay a avoué avoir fait un choix simple : signer dans le plus grand club de France selon lui.

« C'est le plus grand club de France. Les meilleurs supporters et le plus grand nombre de supporters aussi. La ville est magnifique, le stade est incroyable. Nous avons l'un des meilleurs managers du monde en ce moment, avec des joueurs de haut niveau qui ont joué partout en Europe. Je pense donc que c'est une combinaison de tout. Je suis fier d'être ici et d'essayer de rendre les supporters marseillais et la ville fiers ».