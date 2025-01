Mercato : «T’es fou», son départ de l’OM fait halluciner ses potes

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui au Havre, Oussama Targhalline a rejoint le club normand en janvier 2023. Le Marocain venait alors de résilier son contrat avec l’OM après avoir passé quelques mois en prêt en Turquie. Une décision visiblement bien réfléchie de la part du principal intéressé, mais chez les proches de Targhalline, on a pas compris ce départ de l’OM.

Ce dimanche, avec Le Havre, Oussama Targhalline retrouvait l’OM, club qu’il avait rejoint en 2020 en provenance de l’Académie Mohamed VI. Mais le Marocain avait toutefois décidé de quitter le club phocéen et de rompre son contrat en janvier 2023. A la suite de son prêt en Turquie, Targhalline claque définitivement la porte de l’OM. Un choix incompris par beaucoup !

« Je ne voulais plus de prêt »

Pour L’Equipe, Oussama Targhalline a expliqué sa décision de quitter l’OM et de rompre son contrat pour rejoindre Le Havre. Le Marocain a alors raconté : « J'étais parti en prêt avant d'avoir vraiment joué, comme les jeunes du centre. Et je ne voulais plus de prêt ».

« T'es fou, tu vas quitter Marseille pour aller en Ligue 2, au Havre ? »

Faisant alors halluciner ses proches avec sa décision, Oussama Targhalline a précisé : « Mes amis et même les autres joueurs n'ont pas compris : « T'es fou, tu vas quitter Marseille pour aller en Ligue 2, au Havre ? » Mais j'ai pu faire mes preuves, été champion de L2 avec le HAC, avant qu'on obtienne le maintien ».