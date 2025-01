Mercato - Salah : La déclaration qui va faire trembler le PSG !

Thomas Bourseau

Et si c'était la fin d'une aventure de huit années pour Mohamed Salah à Liverpool ? C'est du moins ce que son contrat laisse entrevoir. Et le principal intéressé n'hésite pas à ajouter de l'huile sur le feu dans les médias ces dernières semaines. D'après Julien Laurens, Salah saurait parfaitement que le PSG serait sur le coup.

« C’est ma dernière année à Liverpool. Personne ne m’a parlé depuis septembre. Jusqu’à présent oui, ce sont les six derniers mois. Il n’y a aucun progrès là-bas. Nous sommes loin de tout progrès même ». Voici l'un des derniers messages que Mohamed Salah a décidé de faire passer à Sky Sports au sujet de son avenir. Arrivant à l'expiration de son contrat à Liverpool, la date butoir étant fixée au 30 juin prochain, l'international égyptien met volontairement le feu dans les médias en évoquant naturellement la suite des opérations.

Salah sème le doute : une déclaration choc pour le PSG ! Que réserve l’avenir à l’étoile égyptienne ? ⚽️

➡️ https://t.co/Mbhtz0ABTD pic.twitter.com/jWLdv6hJzr — le10sport (@le10sport) January 7, 2025

«C'est compliqué de lui offrir la durée de contrat qu'il souhaiterait»

Ce qui aurait éveillé l'intérêt du PSG, quand bien même son président Nasser Al-Khelaïfi ait crié à la fake news en décembre dernier au micro de Sky Deutschland. Selon le journaliste Julien Laurens, Mohamed Salah taterait le terrain, sachant pertinemment que les négociations avec Liverpool s'annoncent délicates économiquement parlant.

« Il n'y a rien de nouveau dans la déclaration de Mohamed Salah sur son avenir. A 32 ans, il gagne 500 000 euros par semaine. Et c'est compliqué de lui offrir la durée de contrat qu'il souhaiterait, parce qu'il aimerait plus qu'un an supplémentaire, sur ces termes là niveau salarial. La négociation ne va pas être facile financièrement pour que Liverpool puisse le garder ».

«Il sait très bien qu'il y aura des clubs, à commencer par le PSG»

Invité à s'exprimer sur les ondes de RMC pendant l'émission Génération After diffusée lundi soir, le journaliste d'ESPN notamment a clairement fait savoir que le PSG sera de la partie si jamais Salah demeurait insatisfait par l'offre de Liverpool. « Mais sinon, il n'a jamais dit qu'il avait fait son choix, qu'il partirait et mettrait fin aux négociations. On a fait des gros titres en Angleterre alors qu'il n'a rien dit de nouveau. Salah est en position de force. (...) S'il décide de partir, c'est parce qu'il aura des offres. Sinon il acceptera ce que Liverpool lui propose, il ne va pas rester sans club. Il sait très bien qu'il y aura des clubs, à commencer par le PSG ».