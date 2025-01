Neymar et Messi réunis après le PSG ?

Amadou Diawara

Après avoir cohabité pendant quatre saisons au FC Barcelone, Neymar et Lionel Messi ont évolué ensemble au PSG entre 2021 et 2023. Alors que la Pulga évolue actuellement à l'Inter Miami, la star brésilienne pourrait la rejoindre cet été. En fin de contrat le 30 juin avec Al Hilal, Neymar arriverait librement et gratuitement en MLS.

Formé au FC Barcelone, Lionel Messi a vu Neymar le rejoindre au Camp Nou lors de l'été 2013. Après quatre saisons au Barça avec la Pulga, la star brésilienne a migré vers Paris pour s'engager en faveur du PSG. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi ayant levé la clause libératoire à 222M€ de Neymar. En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le club catalan, Lionel Messi a retrouvé son ancien coéquipier au PSG. Arrivé librement et gratuitement à Paris, le vétéran de 37 ans a paraphé un bail de deux saisons. Et lors de l'été 2023, Neymar et Leo Messi ont tous les deux quitté le PSG. D'une part, l'attaquant de 32 ans a été transféré pour 90M€ à Al Hilal. D'autre part, le champion du monde argentin a été recruté par l'Inter Miami, et ce, pour 0€.

Neymar va quitter Al Hilal cet été

Deux années plus tard, Lionel Messi et Neymar pourraient être réunis. En fin de contrat le 30 juin 2025 avec Al Hilal, l'ancien numéro 10 du PSG serait déjà assuré de partir pour 0€ cet été. Et à en croire The Athletic, Neymar pourrait suivre les pas de Leo Messi en signant à l'Inter Miami. D'après le média britannique, la franchise de MLS serait ambitieuse au point de lui verser un salaire XXL. D'ailleurs, Jorge Mas n'avait pas caché sa volonté de reformer la MSN (Leo Messi, Luis Suarez, Neymar) au début du mois de décembre.

Neymar va retrouver Messi à l'Inter Miami ?

« Si je suis tenté de reformer la MSN en recrutant Neymar ? Nous avons un budget illimité. Nous sommes ambitieux. S'il y a un jour une chance d'amener un joueur du calibre de Neymar, nous n'hésiterons pas », avait avoué Jorge Mas, propriétaire de l'Inter Miami, dans des propos rapportés par Ben Jacobs sur X.