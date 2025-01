Mercato : De Zerbi à l’OM, sa femme le valide après un coup de fil

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, Roberto De Zerbi a choisi de débarquer à l’OM, signant un contrat de 3 ans pour y devenir l’entraîneur. Il n’aura alors pas fallu longtemps à l’Italien pour gagner le coeur des supporters olympiens. De Zerbi aura également fait bonne impression dès les premiers échanges à la femme de Fabrizio Ravanelli, qui avait assisté à ses discussions.

Ayant pensé à Paulo Fonseca puis Sergio Conceiçao, l’OM a finalement frappé fort pour son nouvel entraîneur. C’est ainsi Roberto De Zerbi qui s’est engagé avec le club phocéen. Promis aux géants européens, l’Italien a signé pour 3 ans à Marseille, où on est rapidement tombé sous la charme de De Zerbi. Et ce n’est pas la femme de Fabrizio Ravanelli qui dira le contraire.

« Ma femme m’a dit tout de suite : « Lui c’est une vraie personne » »

Pour Free Foot, Fabrizio Ravanelli a livré une anecdote sur son premier échange avec Roberto De Zerbi et la réaction de sa femme. Le dirigeant de l’OM a alors expliqué : « Je l’ai connu un soir quand le président m’a téléphoné. On a fait un appel à 3 et j’étais dans la voiture avec ma femme. On avait une discussion avec le haut-parleur de la voiture et ma femme m’a dit tout de suite : « Lui c’est une vraie personne, c’est une personne unique Fabrizio ». Ça m’a fait comprendre que les femmes ne se trompent pas. Quand j’ai eu cet échange là, j’ai tout de suite compris que Roberto était unique ».

« L’un des meilleurs entraîneurs du monde »

Toujours à propos de Roberto De Zerbi, Fabrizio Ravanelli a ensuite dit tout le bien qu’il pensait de son compatriote italien. « Ici à Marseille, on est en train de comprendre que le coach est un coach unique. Il a sa vision du football. Je pense qu’il est l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Ce qui est unique chez lui, c’est la personne, l’humanité de sa personne. Dans le football, il n’existe pas de personne comme Roberto De Zerbi. Il a toujours des bons mots pour tout le monde. Il vit le football avec des frissons, il a un grand coeur. Sa porte de son bureau est toujours ouverte. Je pensais pas qu’une personne comme Roberto existait aujourd’hui dans le football. Lui c’est une personne unique », a-t-il alors lâché sur l’entraîneur de l’OM.