Transferts : Il revient sur sa parole, le PSG est sous le choc !

Thomas Bourseau

Nuno Mendes était destiné à être dans le sillage de Vitinha ou encore d'Achraf Hakimi en acceptant de signer une prolongation de contrat au PSG. Ces derniers temps, un coup de tonnerre est à signaler en coulisses puisque malgré les avancées notables, le latéral gauche du club parisien ne voudrait plus poursuivre à Paris. Un changement drastique de position qui choque en interne.

Le Paris Saint-Germain se trouve dans une phase importante de son projet sportif : blinder les éléments que les dirigeants parisiens jugent comme étant phares pour la suite des opérations. Luis Enrique en fait partie et se serait déjà mis d'accord avec ses supérieurs hiérarchiques pour que son contrat soit rallongé pour deux saisons supplémentaires jusqu'en juin 2027.

Kolo Muani sur le départ ? Les clubs anglais et italiens se positionnent, un mercato choc en perspective ! ⚽️

➡️ https://t.co/8rCUdPgxaK pic.twitter.com/Dfbzj5zAat — le10sport (@le10sport) January 7, 2025

«Il y a une date de signature même qui avait été pro actée entre les deux parties»

Vitinha et Achraf Hakimi auraient eux aussi dit oui au PSG pour que leurs collaborations respectives, entamées en 2022 et 2021, puissent se poursuivre. Quid de Nuno Mendes ? La situation est bien différente pour Mendes en raison d'un coup de tonnerre soudain survenu à la fin de l'année 2024.

« Il y a une date de signature même qui avait été pro actée entre les deux parties. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé ». a confié Loïc Tanzi pour le podcast 100% PSG de France Bleu.

«Manchester est arrivé et il a dit au PSG : « Ces conditions ne me conviennent plus, je ne veux plus signer »»

Le journaliste de L'Equipe a par ailleurs expliqué que la nomination de Ruben Amorim à Manchester United, son ancien entraîneur au Sporting Lisbonne qui est représenté par le même agent que lui, pourrait bien avoir influencer ce changement de position de la part de Nuno Mendes sur son avenir au PSG.

« Est-ce que ses agents ont estimé que le nouveau contrat n'était pas suffisament élevé en terme de salaire ? Est-ce que l'arrivée de Manchester United avec Ruben Amorim a tout changé parce que c'est le même agent et qu'Amorim a dit : « Surtout, ne le faites pas signer, je vais le faire venir à Manchester United, ce sera mon titulaire avec un salaire doublé par rapport au Paris Saint-Germain ». Il y a un truc qui s'est passé entre le début du mois d'octobre et l'arrivée d'Amorim derrière. Manchester est arrivé et il (ndlr Nuno Mendes) a dit au PSG : « Ces conditions ne me conviennent plus, je ne veux plus signer ». S'il demande quelque chose d'autre ? Pour l'instant, non, il ne veut juste plus signer ».