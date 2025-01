«Pas de problème» : Il annonce un gros transfert pour le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luis Enrique et le PSG ne comptent plus sur Randal Kolo Muani, qui devrait plier bagage avant la fin du mercato hivernal. Interrogé par Le Parisien, Guillaume Hoarau estime que l’international français n’aura pas de problème à se trouver un point de chute, estimant qu’il s’agit d’une grosse opportunité à saisir en ce mois de janvier.

Recruté pour 90M€ bonus compris à l’été 2023, Randal Kolo Muani est aujourd’hui poussé vers la sortie. L’international français ne compte que deux titularisations depuis le début de la saison et ne figure même plus sur les feuilles de match de Luis Enrique, de quoi ne laisser plus aucun doute sur son avenir. Faut-il encore trouver un club intéressé par les services de Kolo Muani, ce qui ne sera pas compliqué selon Guillaume Hoarau, ancien attaquant passé par le PSG.

« Il n’aura pas de problème pour trouver un club »

L’ex-international français salue en effet les qualités et la mentalité de l’ancien du FC Nantes, qui devraient pousser quelques clubs à se positionner. « Je ne connais pas Randal Kolo Muani personnellement, mais ce que j’ai vu de lui, de ses attitudes, me fait croire qu’au-delà du bon joueur qu’il est, c’est un bon mec aussi dans un groupe. On a tous vécu dans notre carrière de footballeur des moments où on traîne les pieds et où on fait la gueule parce qu’on ne joue pas. Lui, à aucun moment je ne l’ai vu avoir une attitude d’enfant gâté. Il est toujours pro, quelle que soit sa situation. C’est aussi une des raisons pour laquelle j’imagine qu’il n’aura pas de problème pour trouver un club », estime Hoarau, interrogé par Le Parisien.

« Kolo Muani est quoi qu’il arrive un bon coup à faire »

« Il a fait ses preuves en Allemagne ! De ce que je vois de lui en équipe de France, c’est un attaquant qui prend la profondeur, qui se bat, a de la présence dans les duels aériens… donc l’Allemagne, un championnat fait pour les attaquants, et l’Angleterre pourraient lui correspondre, ajoute l’ancien numéro 9 du PSG. Aujourd’hui, pour les clubs, qui ont les moyens de se l’offrir, Randal Kolo Muani est quoi qu’il arrive un bon coup à faire, même en termes de revente potentielle. Sur le plan sportif, c’est à lui de privilégier un club tourné vers l’offensive avec lequel il pourra performer. En tant que fan devant la télé, les championnats allemands et anglais me semblent les plus adaptés. Mais je pense qu’il est assez grand pour savoir ce qui est le mieux pour lui. » L'AC Milan, la Juventus, Tottenham, Aston Villa, Manchester United, Leipzig ou encore le Bayern Munich figureraient parmi les clubs intéressés à ce jour.