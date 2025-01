Kolo Muani - PSG : L’appel qui va tout changer ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Poussé au départ par Luis Enrique qui ne compte absolument plus sur lui, Randal Kolo Muani cherche désormais une porte de sortie. Et cela tombe bien puisque plusieurs clubs en Europe seraient intéressés par l'attaquant du PSG malgré des prestations décevantes depuis le début de la saison. Manchester United et Tottenham auraient d'ailleurs déjà fait parle leur intérêt auprès du club de la capitale.

C'est le dossier brûlant du PSG. Alors qu'il n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani est invité à quitter le club durant le mercato d'hiver. Recruté pour 90M€ il y a un an et demi en provenance de l'Eintracht Francfort, l'attaquant français semble d'ailleurs s'être fait à l'idée qu'il allait partir.

Tottenham et Manchester United prennent les devants

Il faut dire qu'il ne manque pas de sollicitations sur le marché malgré son rendement décevant depuis le début de la saison. Ainsi, selon les informations de The Athletic, Manchester United et Tottenham apprécient tout particulièrement le profil de Randal Kolo Muani et auraient déjà appelé le PSG ainsi que l'entourage du joueur afin de faire connaître leur intérêt.

Kolo Muani, l'Europe s'affole

Un appel qui pourrait donc accélérer le processus d'un départ de Randal Kolo Muani, d'autant plus que ce ne sont pas les seuls clubs intéressés. En effet, The Athletic précise que la Juventus est également dans le coup. Autrement dit, l'attaquant du PSG affole déjà le mercato d'hiver.