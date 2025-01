Algérie : Deux cracks français en plein doute, il répond cash !

Arnaud De Kanel

Une nouvelle fuite des talents pourrait frapper l'équipe de France dans les prochains mois. S'ils ont fait leurs gammes chez les jeunes avec les Bleus, Rayan Cherki et Maghnes Akliouche pourraient opter pour l'Algérie. Le sujet ne serait pas la préoccupation numéro une des Algériens selon Ryad Boudebouz.

L'équipe de France n'est pas dans sa meilleure période et cela peut peser dans le choix des bi-nationaux. Dans les prochains mois, deux grandes décisions sont d'ailleurs attendues. Elles concernent Rayan Cherki et Maghnes Akliouche, aussi bien convoité par les Bleus de Didier Deschamps que par l'Algérie de Vladimir Petkovic.

Le RC Lens joue la montre avec un international français. Quel avenir pour Brice Samba ? 🔍

➡️ https://t.co/L00lWZ0WNv pic.twitter.com/0grl6sDyNe — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

«Ici dans les rues, ce n'est pas un sujet»

Les Fennecs ont donc une opportunité en or de récupérer deux phénomènes du football français. On aurait donc pu croire que le sujet était sur toutes les lèves de l'autre côté de la Méditerranée mais il n'en serait rien selon Ryad Boudebouz.

«Faites le choix du coeur»

« Franchement, ici dans les rues, ce n'est pas un sujet. C'est plus la communauté franco-algérienne qui échange sur le sujet via les réseaux. Moi, j'ai juste envie de leur dire : "Faites le choix du coeur. Et surtout, décidez-vous même, et ne laissez personne influencer ce que vous ressentez au fond de vous " », a assuré l'ancien joueur de l'ASSE à L'Equipe. Le message est passé.