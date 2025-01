Mercato : Le PSG doit-il recruter Cristiano Ronaldo ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec Al Nassr, Cristiano Ronaldo peut négocier un transfert libre et gratuit avec le club de son choix. Conscient de la situation, le PSG aurait lancé les pourparlers avec l'entourage de CR7. Selon vous, l'écurie parisienne doit-elle finaliser le transfert de Cristiano Ronaldo ? A vos votes !

En guerre avec la direction de Manchester United, Cristiano Ronaldo a résilié son contrat le 22 novembre 2022, avant de migrer vers l'Arabie Saoudite le 1er janvier 2023. En effet, CR7 a paraphé un bail de deux saisons et demie avec Al Nassr.

Le PSG prêt à frapper fort ! Un départ annoncé et un nouveau joueur dans le viseur. Qui pourrait rejoindre les Parisiens ? 🔍

➡️ https://t.co/0eCET7ib7L pic.twitter.com/vOaIoF7h2c — le10sport (@le10sport) January 3, 2025

Le PSG a contacté le clan Cristiano Ronaldo

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Al Nassr, Cristiano Ronaldo pourrait changer d'air à l'issue de la saison. En effet, la star portugaise de 39 ans partira librement et gratuitement dans un nouveau club cet été si elle ne prolonge pas d'ici-là. A moins qu'elle ne décide de prendre sa retraite sportive. D'ailleurs, Cristiano Ronaldo peut commencer à négocier un transfert à 0€ avec l'écurie de son choix depuis le 1er janvier. Ce qui n'aurait pas échappé au PSG.

«Le plus important est de respecter son contrat»

Selon les informations de Pedro Almeida, les hautes sphères du PSG auraient été alarmées par la situation de Cristiano Ronaldo. Prêtes à accueillir le numéro 7 d'Al Nassr à Paris en 2025, elles auraient déjà démarré les discussions avec son entourage d'après Pedro Almeida. Interrogé sur son avenir, Cristiano Ronaldo a déjà affirmé qu'il ne partira nulle part lors de ce mercato hivernal. « Je suis heureux et ma famille est heureuse. Nous avons commencé une nouvelle vie dans ce beau pays. La vie est belle, le football est bon. Le plus important est d'être professionnel, de se donner à fond, de respecter le club, de respecter son contrat et de croire que les choses vont changer - pour qu'Al Nassr essaie de gagner plus de titres... », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Ben Jacobs sur X.

A votre avis, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi doit-il recruter Cristiano Ronaldo ? Ou doit-il miser sur d'autres attaquants, tels que Mohamed Salah, Victor Osimhen ou encore Marcus Rashford ? C'est le moment de voter !