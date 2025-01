Mercato : L'annonce tonitruante de Cristiano Ronaldo !

Amadou Diawara

Selon la presse portugaise, la direction du PSG aurait lancé les pourparlers avec un certain Cristiano Ronaldo, et ce, pour boucler son transfert. Interrogée sur son avenir, la star de 39 ans a affirmé qu'elle allait finir la saison à Al Nassr, désirant remporter la Ligue des Champions asiatique avec le club saoudien.

Arrivé à Al Nassr le 1er janvier 2023, Cristiano Ronaldo est en fin de contrat le 30 juin 2025. Par conséquent, la star portugaise de 39 ans changera de club librement et gratuitement cet été si elle ne prolonge pas d'ici-là. A moins que CR7 ne décide de prendre sa retraite sportive à l'issue de la saison.

Le PSG a approché Cristiano Ronaldo

Alertée par la situation de Cristiano Ronaldo, la direction du PSG serait prête à lui tendre les bras en 2025. A en croire Pedro Almeida, journaliste portugais, le club de la capitale aurait lancé les discussions avec l'entourage du joueur pour finaliser son transfert.

«Le plus important est de respecter son contrat»

Alors que son nom est lié au PSG, Cristiano Ronaldo a fait passer un message clair sur son avenir. Comme l'a affirmé le numéro 7 d'Al Nassr, il ne compte pas changer de club lors de ce mercato hivernal. « Je suis heureux et ma famille est heureuse. Nous avons commencé une nouvelle vie dans ce beau pays. La vie est belle, le football est bon. Le plus important est d'être professionnel, de se donner à fond, de respecter le club, de respecter son contrat et de croire que les choses vont changer - pour qu'Al Nassr essaie de gagner plus de titres... Je veux gagner la Ligue des Champions asiatique pour le club, mais le plus important est de continuer à pousser et d'être professionnel... Je vais continuer à pousser et à aider Al Nassr à gagner des titres. Je pense que cette année sera une bonne année pour Al Nassr », a déclaré CR7 dans des propos rapportés par Ben Jacobs sur X. Reste à savoir ce que Cristiano Ronaldo va faire cet été.