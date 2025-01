«Quand j’ai quitté le PSG…», la révélation de Neymar sur Messi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de football le plus cher de l’histoire suite à son transfert à 222M€ en 2017, Neymar sera resté au PSG jusqu’en 2023. Le Brésilien était alors devenu persona non grata au sein du club de la capitale. Invité à se trouver un nouveau club, il s’est alors envolé pour l’Arabie Saoudite et Al-Hilal. Neymar a d’ailleurs évoqué ce départ, faisant une confidence à propos de son grand ami, Lionel Messi.

Jamais deux sans trois pour Neymar et Lionel Messi ? Coéquipiers au FC Barcelone, le Brésilien et l’Argentin ont ensuite eu l’occasion de rejouer ensemble entre 2021 et 2023 suite à la signature de La Pulga au PSG. Les deux amis ont depuis pris des chemins différents l’un partant en Arabie Saoudite à Al-Hilal et l’autre aux Etats-Unis à l’Inter Miami. Mais voilà que Neymar et Messi pourraient partager à nouveau le même vestiaire du côté de la Floride, une opportunité que l’international auriverde n’a pas eu au moment de quitter le PSG à l’été 2023.

« Ça serait intéressant de faire revivre ce trio »

A l’Inter Miami, Lionel Messi évolue à nouveau avec Luis Suarez. La MSN pourrait-elle alors se reformer avec l’arrivée de Neymar en Floride ? La question a été posée au Brésilien. Et pour CNN, le joueur d’Al-Hilal a répondu, faisant au passage une référence à son départ du PSG : « Ils sont mes amis. On ne se parle toujours. Ça serait intéressant de faire revivre ce trio. Je suis heureux à Al-Hilal, je suis heureux en Arabie saoudite, mais qui sait. Le football est plein de surprise. Quand l’information est sortie que je quittais le PSG, le mercato était fermé aux Etats-Unis, donc je n’avais pas cette option ».

« Aller en Arabie Saoudite était la meilleure option »

N’ayant pas pu retrouver Lionel Messi à Miami en 2023, Neymar a alors quitté le PSG pour rejoindre l’Arabie Saoudite. Un choix qu’il ne regrette pas. Ayant expliqué être heureux à Al-Hilal, le Brésilien a également expliqué : « Le projet qu’ils m’ont offert était très bon, pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Aller en Arabie Saoudite était la meilleure option ».