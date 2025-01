Mercato - PSG : Incroyable, le retour de Kylian Mbappé est déjà réclamé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir passé 7 saisons du côté du PSG, Kylian Mbappé a décidé de faire ses valises lors du dernier mercato estival. Le voilà désormais au Real Madrid, où il a donc réalisé ses rêves. Tout le monde a donc tourné la page et pourtant, le retour de Mbappé est réclamé. En effet, Loïc Tanzi a expliqué le Français serait la recrue idéale pour le club de la capitale cet hiver.

Le Real Madrid tournait autour de Kylian Mbappé depuis un moment maintenant. Mais il aura donc fallu attendre l’été 2024 pour voir enfin l’international français réaliser son rêve et rejoindre la Casa Blanca. Arrivé au terme de son contrat au PSG et ne souhaitant pas prolonger, Mbappé n’avait alors plus aucun obstacle sur sa route pour l’empêcher de s’engager avec le Real Madrid. Sportivement, ce départ a bien évidemment été une énorme perte pour le club de la capitale. Au point qu’un retour de Kylian Mbappé soit aujourd’hui réclamé pour ce mercato hivernal ?

Salah sème le doute : une déclaration choc pour le PSG ! Que réserve l’avenir à l’étoile égyptienne ? ⚽️

➡️ https://t.co/Mbhtz0ABTD pic.twitter.com/jWLdv6hJzr — le10sport (@le10sport) January 7, 2025

« Il faut le retour de Mbappé »

A l’occasion du podcast de France Bleu, 100% PSG la tribune, Loïc Tanzi a été interrogé sur quelle serait la recrue idéale du PSG pour ce mercato hivernal. C’est à cette occasion que le journaliste de L’Equipe a parlé de Kylian Mbappé : « Quel doit être le poste à renforcer absolument ? Il faut une star qui mette des buts. Il faut Mohamed Salah au PSG. Il faut un mec qui met 40 ou 50 buts par saison. Il faut le retour de Mbappé. Il manque un mec sur le terrain qui fait d’énormes différences ».

Mbappé n’en a pas fini avec le PSG

Reverra-t-on alors Kylian Mbappé au PSG ? Pas sûr. Il n’empêche que l’international français n’en a pas réellement fini avec le club de la capitale. En effet, le joueur du Real Madrid espère aujourd’hui récupérer 55M€, une somme équivalente à des salaires et primes impayés. Pour cela, Mbappé n’a pas hésité à aller devant différentes juridictions à la LFP. Mais voilà que du côté du PSG, on ne veut pas payer, attendant de s’en remettre à une décision du conseil des prudhommes. Ce feuilleton est alors parti pour durer un moment…