Deschamps dit stop, la FFF lâche une réponse à Zidane !

Engagé jusqu'au 31 juillet 2026, Didier Deschamps a choisi la date de son départ. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France compte quitter le navire après la prochaine Coupe du Monde. Libre de tout contrat depuis l'été 2021, Zinedine Zidane rêve de prendre la place de Didier Deschamps. Interrogé sur la potentielle arrivée du Ballon d'Or 98, Philippe Diallo - le patron de la FFF - a lâché ses vérités.

«La question de sa succession ne se pose pas aujourd'hui»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Philippe Diallo a été interrogé sur la piste Zinedine Zidane pour l'après-Didier Deschamps. Toutefois, le président de la FFF a préféré botter en touche. « Je n'entrerai pas dans ce débat. Didier a deux ans de contrat et, par respect pour lui, son staff et les joueurs, la question de sa succession ne se pose pas aujourd'hui », a déclaré Philippe Diallo, avant de faire l'éloge de Zinedine Zidane.

«Il a démontré l'étendue de son talent»

« Il (Zinedine Zidane) est l'un des monuments du football français et du football mondial. C'est lui qui a contribué à cette première étoile sur notre maillot. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. J'ai vu qu'il avait eu des résultats de très grande qualité avec le Real Madrid. Il a déjà remporté le plus beau des trophées, la Ligue des champions, à plusieurs reprises. Donc, il a démontré là aussi l'étendue de son talent », a conclu Philippe Diallo. Reste à savoir si Zinedine Zidane remplacera finalement Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France.