Zinédine Zidane connaît désormais sa principale menace !

Alors que Didier Deschamps a annoncé qu’il n’ira pas au-delà de son contrat qui court jusqu’en 2026, Zinédine Zidane semble le principal candidat pour lui succéder sur le banc de l’équipe de France. Mais Philippe Diallo, président de la FFF, a assuré qu’il avait d’autres candidats en tête et ne semble pas écarter l’option Thierry Henry.

Le grand retour de Zinédine Zidane sera-t-il en 2026 ? Depuis son départ du Real Madrid en 2021, le Ballon d’Or 1998 est sans club et n’a jamais caché son attrait pour le poste de sélectionneur de l’équipe de France, occupé depuis 2012 par Didier Deschamps. Ce qui ne sera plus le cas après la Coupe du monde 2026, comme il l’a annoncé ce mercredi au 13h de TF1.

« J'ai quelques noms en tête mais je n'ai pris aucun contact »

Toutefois, Philippe Diallo assure que Zinédine Zidane n’est pas le seul choix possible. « Non, j'ai quelques noms en tête mais je n'ai pris aucun contact. Je ne veux pas me lancer de manière très largement prématurée dans une succession qui n'est pas encore à l'ordre du jour. Elle n'interviendra qu'à l'issue de la Coupe du monde 2026 », a assuré le président de la FFF auprès de L'Équipe.

« J'ai de très bons rapports avec Thierry Henry »

Le choix de Philippe Diallo pourrait alors se porter sur Thierry Henry, médaillé d’argent au JO de Paris 2024 avec les Espoirs l’été dernier, et qui a quitté son poste ensuite : « J'ai parfaitement respecté sa décision. On s'en est expliqué tous les deux. Il n'y a aucune ambiguïté. Je ne peux que me féliciter qu'il ait pris les Espoirs et que l'on ait obtenu cette médaille olympique. J'ai de très bons rapports avec Thierry Henry. Je ne lui tiens pas du tout rigueur d'avoir arrêté à l'issue des Jeux. Au contraire, je le remercie d'avoir mené nos troupes dans cette compétition. »