Mbappé : Une star du PSG se lâche sur son avenir

Après avoir raté la 1ere journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a retrouvé le groupe du Paris Saint-Germain et depuis cartonne, avec déjà trois buts en deux rencontres. Face au RC Lens ce samedi (3-1), il était encore au rendez-vous et semble donc être lancé vers une nouvelle grande saison avec le club parisien... sans toutefois avoir encore réglé son avenir.

Depuis quelques jours on nous dit que tout est rentré dans l’ordre entre Kylian Mbappé et la direction du PSG. La star a été réintégrée après un bras de fer qui a animé une bonne partie du mercato, mais pour le moment on ne sait toujours pas s’il prolongera son contrat, ou s’il partira effectivement libre en juin 2024.

Mbappé enflamme le Parc des Princes

A en croire les informations de France Bleu , ce samedi face au RC Lens on aurait pu avoir droit à un éclaircissement de la part de Kylian Mbappé. Ce dernier semblait vouloir prendre la parole pour enfin s’expliquer après des mois de rumeurs, mais il aurait finalement décidé de la renvoyer... laissant plutôt parler son talent sur le terrain.

« C'est sûr, Kylian Mbappé va rester »