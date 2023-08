PSG : L’annonce de Mbappé reportée ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé cristallise toutes les attentions au PSG. D’ailleurs, après qu’il ait été réintégré au groupe parisien, il a été question d’une éventuelle prise de parole pour mettre les choses au clair. Néanmoins, cela ne devrait pas avoir lieu ce samedi soir comme cela était initialement convenu.

Kylian Mbappé a été réintégré le 13 août dernier après avoir passé trois semaines sur le carreau en raison de son refus de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG. Les positions sembleraient s’être rapprochées entre les deux parties.

«Une prise de parole après le match de Lens»

Cette semaine, le journaliste Bruno Salomon a fait un teasing sur les ondes de France Bleu. D’après ses sources, une prise de parole publique de Kylian Mbappé pouvait avoir lieu ce samedi soir après PSG - RC Lens. « Quand dimanche dernier, il a été réintégré, dans les discussions qu’on a pu avoir avec certaines personnes proches ou plus ou moins proches du dossier, on nous disait qu’il allait se laisser 15 jours avant peut-être de prendre une prise de parole après le match de Lens. On m’avait laissé entendre autour du match de Lens, donc on va voir ce qu’il va se passer ».

PSG : La grande annonce de Sarkozy sur le feuilleton Mbappé https://t.co/cbfuYBnFZf pic.twitter.com/HhFzyfs7dc — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

Au final, Mbappé ne devrait pas parler !