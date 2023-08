Le Real Madrid rend son verdict pour Mbappé, le PSG réagit

Thibault Morlain

La fin du marché des transferts approche et certains avaient laissé la porte ouverte à une offensive de dernière minute du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Mais voilà qu’elle ne devrait pas arriver. En effet, Carlo Ancelotti a assuré que le recrutement des Merengue était terminé. De quoi donc mettre un terme au feuilleton Mbappé pour cet été. Pour la plus grande surprise du PSG ?

Kylian Mbappé au Real Madrid ? Ça ne sera finalement pour cet été. C’est en tout cas ce que dit Carlo Ancelotti. En effet, l’entraîneur merengue a assuré que le recrutement du Real était terminé, fermant ainsi la porte à une arrivée de dernière minute de Mbappé en provenance du PSG. « Si j'ai suffisamment d'outils en attaque ? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un d'autre ? Non, je pense que l'attaque est complète ».

Surprise, la priorité du PSG c'était lui https://t.co/vIAzYDFWEc pic.twitter.com/jrVh8vwjsP — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

La « surprise » du PSG

Et voilà que cette déclaration en provenance du Real Madrid n’aura pas manqué d’étonner le PSG. En effet, ce samedi, AS parle de la « surprise » du club de la capitale qui attendait une offre de la Casa Blanca en ces derniers jours du mercato pour Kylian Mbappé. La proposition du Real Madrid n’arrivera pas et visiblement, aucune ne serait arrivée.

Aucune offre du Real Madrid pour Mbappé

Le média ibérique l’assure : le Real Madrid n’aurait jamais fait d’offre pour Kylian Mbappé cet été. Alors que différents prix ont été évoqués pour le joueur du PSG, passé de 150M€ à 200M€ puis 250M€, les Merengue n’auraient jamais bougé le petit doigt. A Madrid, on préfère donc attendre 2024, date à laquelle Mbappé sera libre.