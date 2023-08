Mbappé dicte le mercato du PSG, c’est une habitude

Baptiste Berkowicz

Kylian Mbappé a vu son importance grandir au PSG depuis son arrivée à l'été 2017. La superstar française a exprimé à ses dirigeants nombreux de ses désirs en terme de mercato. Dans le sens des arrivées comme des départs, sur le terrain mais aussi dans l'organigramme du club de la capitale, le numéro 7 parisien tente de jouer de son influence. Le dernier dossier en date n'est autre que Marco Verratti. En instance de départ, le milieu de terrain italien peut compter sur l'appui de Kylian Mbappé qui souhaite le voir rester.

Kylian Mbappé et le PSG, une histoire de terrain mais pas que. Arrivé dans le club de la capitale lors du mercato estival 2017, l'ancien Monégasque a d'abord dû s'effacer face à la présence d'un certain Neymar, alors au pic de sa carrière. Le statut du capitaine des Bleus a totalement changé après sa victoire avec l'équipe de France à la Coupe du monde 2018. Une nouvelle dimension qui a davantage pris de poids pour Kylian Mbappé lors du feuilleton autour de sa prolongation à l'été 2022. L'international français a alors posé ses conditions pour rester à Paris. Une habitude qu'il n'a pas perdu.

Mbappé cible Kanté, Lewandowski, Bernardo Silva... en vain

La place prise par Kylian Mbappé lui autorise certains pouvoirs. Depuis son arrivée au PSG, le Bondynois a tenté de ramener de nombreux joueurs dans le club de la capitale. De Frenkie De Jong et N'Golo Kanté en 2018, Robert Lewandowski (en 2022), en passant par Aurélien Tchouaméni (en 2022) , Rayan Cherki (qui voit ses intérêts gérés par le clan Mbappé en 2023) ou encore plus récemment Bernardo Silva, Kylian Mbappé n'hésite pas à jouer de son influence depuis 2017 pour réaliser certaines de ses envies. Problème, il ne parvient que rarement à convaincre les joueurs en question. Le capitaine des Bleus a néanmoins moins de mal à placer ses hommes dans l'organigramme du PSG, il existe moins d'intermédiaires, il est vrai. Dans les discussions autour de sa prolongation de contrat à l'été 2022, Kylian Mbappé avait exigé l'arrivée de Luis Campos pour poursuivre son aventure parisienne. Gain de cause cette fois-ci pour le Français.

Neymar OUT, Verratti IN, Mbappé a tranché