OM, Mbappé, Verratti… Toutes les infos mercato du 26 août

Alors que le marché des transferts fermera ses portes le 1er septembre, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Dans cette dernière ligne droite du mercato, Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Une opération surprise se prépare à l’OM

Après avoir accueilli Joaquin Correa, l'OM prépare encore d'autres opérations sur le marché des transferts. Et voilà qu'un échange avec Lorient pourrait avoir lieu. Alors que les Merlus sont intéressés par Isaak Touré, un Lorientais pourrait faire le chemin inverse. C'est ainsi que Footmercato évoque la possibilité d'un chassé-croisé entre Isaak Touré et Bamo Meïté.



PSG : Mbappé annonce sa décision à Verratti

En ce mercato estival, l'avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les discussions. Le Français va-t-il rester ou quitter le PSG ? S'il ne veut pas prolonger, il souhaite tout de même rester à Paris pour cette saison. Un choix d'ailleurs annoncé à Marco Verratti. Selon les informations de L'Equipe , Mbappé aurait profité d'un dîner à Cannes il y a quelques semaines pour faire part à son coéquipier sa volonté de continuer avec le PSG.



Mbappé : Le Real Madrid met un terme à son mercato

D'ici le 1er septembre, ça peut encore bouger sur le marché des transferts. Kylian Mbappé pourrait-il alors quitter le PSG pour le Real Madrid à la dernière minute ? Cela ne semble pas être dans les plans des Merengue. En effet, en conférence de presse, Carlo Ancelotti a annoncé que plus aucun joueur ne rejoindra le Real Madrid cet été : « Si j'ai suffisamment d'outils en attaque ? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un d'autre ? Non, je pense que l'attaque est complète. Vous le voyez dans les données : nous avons marqué six buts sans Karim, sans Vinicius ».



Draxler encore loin de quitter le PSG

Membre du loft du PSG, Julian Draxler est invité à quitter le club de la capitale cet été. Mais encore faut-il trouver un point de chute pour l'Allemand. Ce vendredi, l'option Crystal Palace avait été évoquée, mais voilà que Draxler ne devrait pas rejoindre les Eagles. Selon les informations de Sky , le joueur du PSG ne s'engagera pas avec Crystal Palace malgré un intérêt du club anglais.



PSG : Mbappé retient Verratti

Arrivé au PSG en 2012, Marco Verratti pourrait bien connaitre ses derniers instants avec le club de la capitale. En effet, il est question d'un possible transfert pour l'Italien. Mais voilà que Kylian Mbappé ne le verrait pas forcément du même oeil. En effet, ce dimanche, L'Equipe nous informe que le Français aurait annoncé à Verratti qu'il aimerait le voir rester au PSG.



