Transferts : Il se lâche sur son avenir au FC Nantes

Battu lors des deux premières journées, le FC Nantes a obtenu le point du match nul vendredi à l’occasion de la réception de l’AS Monaco (3-3). Une rencontre spectaculaire qui peut malgré tout donner des regrets aux Canaris, qui ont mené au score pendant presque la totalité du match. Un résultat logique pour Pierre Aristouy, qui n’a pas souhaité revenir sur les rumeurs autour de son avenir.

Ce sont deux équipes aux débuts de saisons totalement opposés qui s’affrontaient vendredi soir à la Beaujoire. D’un côté le FC Nantes et ses deux défaites consécutives depuis la reprise de la Ligue 1, et de l’autre l’AS Monaco, vainqueur lors de ses deux premiers matchs et premier au classement du championnat de France avant le début de la troisième journée. Pourtant, ce sont les Canaris qui ont rapidement ouvert le score grâce à un penalty transformé par Mostafa Mohamed dès la cinquième minute de jeu.

C’est fait, le FC Nantes annonce le transfert d’un buteur https://t.co/PWKsouvaUR pic.twitter.com/rmO4OSnzaA — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

Un match nul spectaculaire entre Nantes et Monaco

Le FC Nantes a longtemps pensé tenir sa première victoire de la saison, mais au terme d’une rencontre riche en buts, l’AS Monaco a finalement réussi à arracher le point du match nul en égalisant à 3-3 en fin de match par l’intermédiaire de Myron Boadu. Un résultat décevant pour les Canaris mais tout de même logique selon Pierre Aristouy, dont l’avenir a été remis en question ces derniers jours. L’entraîneur nantais ne veut désormais plus évoquer sa situation personnelle.

« Je suis au service du FC Nantes »