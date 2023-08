Galtier au FC Nantes, le vestiaire prend position

Hugo Chirossel

Après seulement deux journées de championnat disputées, l’inquiétude grandit déjà au FC Nantes. A tel point que l’avenir de Pierre Aristouy serait déjà menacé. En cas de départ, la direction nantaise penserait notamment à Christophe Galtier. Après la défaite sur la pelouse du LOSC dimanche, plusieurs joueurs ont apporté leur soutien à leur entraîneur.

Battu à domicile par Toulouse lors de la première journée (1-2), le FC Nantes a enchaîné avec une deuxième défaite consécutive face au LOSC dimanche (2-0). La saison vient à peine de reprendre, mais la position de Pierre Aristouy semble déjà menacée. D’après les informations de L’Équipe , les Canaris penseraient à changer d’entraîneur et auraient un nom en tête : Christophe Galtier. Frédéric Antonetti serait lui aussi apprécié par la direction nantaise.

« On est qu’à la deuxième journée de championnat »

Au micro de Prime Vidéo après la rencontre, Marcus Coco a assuré que les joueurs sont « à fond derrière » Pierre Aristouy. Pedro Chirivella quant à lui a du mal à comprendre la pression mise sur son entraîneur : « Je ne la comprends pas trop. On est qu’à la deuxième journée de championnat. Il y a des choses à améliorer, mais c’est normal à cette période, et il y a aussi des choses positives. Il ne manque pas grand-chose pour faire basculer les matches », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Ouest-France .

« C’est nous les responsables des deux défaites »